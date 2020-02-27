Индийские медики советуют людям включить в рацион тимьян для защиты организма от рака





Они отметили, что диета, основанная на продуктах и травах, может повысить иммунитет. В состав растения входят тимол, урсоловая кислота и другие полезные вещества, которые являются природными антиоксидантами. Эфирное масло тимьяна используется в качестве антисептика и антибактериального средства, а также помогает снять воспалительные процессы в организме.Медики рекомендуют употреблять чай из растения, чтобы избавиться от бессонницы, нормализовать работу нервной системы, а также уменьшить болевые ощущения при радикулите. Кроме того, оно борется с заболеваниями органов дыхания, глотки и гортани.