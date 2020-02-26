Американские астрофизики заметили новый естественный спутник Земли





Эксперты из центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории в США объявили, что у Земли появился новый «захваченный объект»: крошечный астероид, который попал на орбиту три года назад. Это небесное тело обозначили как 2020 CD3, чей размер находится в пределах от 1 до 6 метров и принадлежит к группе астероидов Амуров или Аполлонов. Астрофизики говорят, что хотя естественный спутник интегрировался с планетой - это явление является временным.По словам экспертов, астероид движется по необычной орбите, которая существенно отличается от других ранее наблюдаемых тел. Скорость его полета почти идентична земной, что позволяет «мини-Луне» сохранять дистанцию с планетой. По словам научного руководителя института астрономии РАН Бориса Шустова, подобные объекты недолго задерживаются на орбите, потому и не создадут определенных трудностей для искусственных спутников и космических станций.