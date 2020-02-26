АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 70.46 USD 64.92
Курс валют на 26.02.2020

Американские астрофизики заметили новый естественный спутник Земли

Вопреки распространенному мнению, Луна не является единственным естественным спутником Земли. Американские астрофизики заметили небольшой астероид, который временно интегрировался с орбитой планеты.

Эксперты из центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории в США объявили, что у Земли появился новый «захваченный объект»: крошечный астероид, который попал на орбиту три года назад. Это небесное тело обозначили как 2020 CD3, чей размер находится в пределах от 1 до 6 метров и принадлежит к группе астероидов Амуров или Аполлонов. Астрофизики говорят, что хотя естественный спутник интегрировался с планетой - это явление является временным.

По словам экспертов, астероид движется по необычной орбите, которая существенно отличается от других ранее наблюдаемых тел. Скорость его полета почти идентична земной, что позволяет «мини-Луне» сохранять дистанцию с планетой. По словам научного руководителя института астрономии РАН Бориса Шустова, подобные объекты недолго задерживаются на орбите, потому и не создадут определенных трудностей для искусственных спутников и космических станций.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кейт Миддлтон и принца Уильяма заподозрили в том, что они избегают встреч с Меган Маркл и принцем…
«Было стыдно»: Юлия Барановская прокомментировала слухи о романе с…
Российский сериал «Перевал Дятлова» покажут иностранным зрителям на Берлинском…
Дарья Донцова продемонстрировала отличное упражнение для красивого…
«Не могу поверить»: К родившей модели Александре Кабаевой вернулся…
Американские астрофизики заметили новый естественный спутник…
Джанабаева опубликовала редкое фото с сыном Валерия…
Звезда «Дом-2» Александра Черно не рада появлению своей мамы на шоу «Бородина против…
Роспотребнадзор рекомендует россиянам отказаться от поездок в Иран, Италию и Южную…
Дана Борисова в очередной раз обвинила Елену Хангу в наведении…
В странах ЕС хотят возобновить производство смартфонов со съемными…
Учёные : Нефть и химические компоненты косметики являются причинами ожирения…
Mercedes представила заряженную версию кроссовера AMG GLA…
Немецкие врачи назвали первые симптомы глазного…
ВКС России приняли на вооружение первый комплекс С-350…
Медики: Периодическое измерение температуры помогает обнаружить рак…
Певец Прохор Шаляпин после отдыха обратился к врачу с жалобами на плохое…
«Простите меня»: Мария Шарапова объявила о завершении спортивной…
«Семья – это мусор»: Актер Владимир Епифанцев откровенно рассказал об изменах в…
Ксения Бородина устала от своих обязанностей ведущей на телепроекте…
В России введут систему оповещения ГИБДД о резко тормозящих авто к 2022…
«Языком моды открыла глаза на жизнь»: Рамзан Кадыров высказался о модном показе дочери в…
Озвучены цены на новые внедорожники Land Rover Defender 90 и…
«Чудес не бывает»: Юрий Лоза высмеял Александра Петрова из-за чрезмерной…
Отец Меган Маркл Томас обвинил дочь в оскорблении Елизаветы II и британского…
Игорь Крутой опроверг слухи о разводе своей падчерицы…
Глава польского Минздрава назвал котов возможными переносчиками…
Александр Васильев после критики стиля Олега Меньшикова напомнил хейтерам о молодой жене…
Просмотреть все новости