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«Простите меня»: Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры

Знаменитая теннисистка и пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мария Шарапова официально заявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры. Об этом российская чемпионка написала в авторской колонке для издания Vanity Fair.
«Простите меня»: Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры

Как призналась сама Мария Шарапова, посвятив практически всю свою жизнь большому теннису, она получила взамен от него другую жизнь. Спортсменка отметила, что карьера в итоге стала для нее всем, поэтому уйдя из большого спорта она непременно будет скучать по ежедневным тренировкам, корту, партнерам по команде и обычным рабочим будням, которые были у нее в течение всей карьеры. «Как можно оставлять позади ту единственную жизнь, с которой ты знакома? Как уходить с корта, на котором тренировалась с раннего детства, бросать игру, которую так любишь, которая подарила тебе и радость, и слезы. В этом спорте я нашла не только болельщиков, но и семью, которые были рядом со мной все эти 28 лет. Для меня все это в новинку, поэтому простите меня. Но я говорю теннису прощай», - написала знаменитость.

В завершение теннисистка добавила, что спорт стал для нее той вершиной горы, с которой ей открылись невероятные виды, но теперь она готова начать свое восхождение к новым вершинам.

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Спорт / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:19

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