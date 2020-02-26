«Простите меня»: Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры

Как призналась сама Мария Шарапова, посвятив практически всю свою жизнь большому теннису, она получила взамен от него другую жизнь. Спортсменка отметила, что карьера в итоге стала для нее всем, поэтому уйдя из большого спорта она непременно будет скучать по ежедневным тренировкам, корту, партнерам по команде и обычным рабочим будням, которые были у нее в течение всей карьеры., - написала знаменитость.В завершение теннисистка добавила, что спорт стал для нее той вершиной горы, с которой ей открылись невероятные виды, но теперь она готова начать свое восхождение к новым вершинам.