Певец Прохор Шаляпин после отдыха обратился к врачу с жалобами на плохое самочувствие

Прохор Шаляпин и его избранница совершили путешествие по Лос-Анджелесу, побывали на могиле Мэрилин Монро и посетили голливудскую Аллею славы. Позже возлюбленные отправились в круиз по Тихому океану на шикарном лайнере. Пара не отказывала себе в удовольствии и употребляла сладости и спиртные напитки в неограниченном количестве. Это сказалось на самочувствии и фигуре певца. После завершения отдыха ему пришлось посетить врача-диетолога. Специалист сообщил, что исполнитель, побывав в Америке, отправился в круиз, где было очень много соблазнов, вкусной еды и людей, не придерживающихся правильного питания. Артист не соблюдал необходимый режим и поздно ужинал.Стоит отметить, Шаляпин часто баловал своих поклонников фотографиями, сделанными во время отдыха с избранницей. На фото, кроме красивых пейзажей, можно было увидеть высококалорийные блюда с большим количеством жиров, а также алкоголь. Позднее артист вынужден был объясниться с подписчиками, обвинившими его в новом романе с немолодой состоятельной женщиной. Они также пристыдили кумира, что он позволяет себе отдыхать за чужой счет. К тому же, поклонников исполнителя поддержала его бывшая подруга Виталина Цымбалюк-Романовская.