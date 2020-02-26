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«Языком моды открыла глаза на жизнь»: Рамзан Кадыров высказался о модном показе дочери в Париже

Рамзан Кадыров высказался о модном показе своей дочери Айшат в Париже. Глава Чечни опубликовал свой комментарий на личной странице в социальной сети "ВКонтакте".
«Языком моды открыла глаза на жизнь»: Рамзан Кадыров высказался о модном показе дочери в Париже

Политик заявил, что дочь Айшат «языком моды открыла глаза на реальную жизнь современной Республики». По его словам, показ дизайнерской коллекции «История любви» на Fashion Week в Париже помог всему миру лучше узнать «прекрасную культуру, музыку, литературу и искусство» южной части России. Многодетный отец выразил особое восхищение трудом своей 21-летней наследницы, сообщив, что она «вынашивала идею показа в течении восьми лет» и осуществила ее наилучшим образом.

Как известно, супруга Рамзана Кадырова и мать 10-х детей работает модельером, а в октябре 2009 года основала собственный модный дом «Firdaws», который выпускает мусульманскую одежду. Старшая дочь с подросткового возраста желала следовать по стопам родительницы. Недавний показ Айшат стал настоящим триумфом, благодаря которому весь мир узнал о культуре Чеченской Республики.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:05

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