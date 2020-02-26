«Чудес не бывает»: Юрий Лоза высмеял Александра Петрова из-за чрезмерной популярности





По словам Юрия Лозы, в ближайшем будущем на экраны выйдет сразу пять значимых российских фильмах, и в каждом из них главную роль исполняет именно Александр Петров. В связи с этим певец высмеял знаменитого актера и обвинил в том, что он не позволяет молодым актерам, которые только выпустились из профильных вузов, проявить свое мастерство. Невзирая на то, что огромное количество талантов стараются попасть на большой экран, все занято непререкаемой звездой., - пишет Юрий Лоза на своей страничке в социальной сети.Подписчики музыканта согласились с его позицией. Некоторые из них отметили в комментариях, что отечественные продюсеры довольно часто обращают внимание лишь на популярных звезд, пропихивая их едва ли не во все фильмы, вместо того, чтобы заняться поиском новых талантов.