«Чудес не бывает»: Юрий Лоза высмеял Александра Петрова из-за чрезмерной популярности
Известный российский певец и автор песен Юрий Лоза высказался по поводу огромной популярности актера Александра Петрова, который в последнее время получает практически все важные и крупные роли в отечественном кинематографе. Музыкант уверен, что артист не дает молодым актерам пробиться в кино.
По словам Юрия Лозы, в ближайшем будущем на экраны выйдет сразу пять значимых российских фильмах, и в каждом из них главную роль исполняет именно Александр Петров. В связи с этим певец высмеял знаменитого актера и обвинил в том, что он не позволяет молодым актерам, которые только выпустились из профильных вузов, проявить свое мастерство. Невзирая на то, что огромное количество талантов стараются попасть на большой экран, все занято непререкаемой звездой. «Толпы страждущих вынуждены обивать пороги многочисленных студий и проходить пробы, облизывать продюсеров, считая, что однажды им все же удастся добиться славы. Но они, по наивности, верят в чудо, а чудес не бывает», - пишет Юрий Лоза на своей страничке в социальной сети.
Подписчики музыканта согласились с его позицией. Некоторые из них отметили в комментариях, что отечественные продюсеры довольно часто обращают внимание лишь на популярных звезд, пропихивая их едва ли не во все фильмы, вместо того, чтобы заняться поиском новых талантов.
По словам Юрия Лозы, в ближайшем будущем на экраны выйдет сразу пять значимых российских фильмах, и в каждом из них главную роль исполняет именно Александр Петров. В связи с этим певец высмеял знаменитого актера и обвинил в том, что он не позволяет молодым актерам, которые только выпустились из профильных вузов, проявить свое мастерство. Невзирая на то, что огромное количество талантов стараются попасть на большой экран, все занято непререкаемой звездой. «Толпы страждущих вынуждены обивать пороги многочисленных студий и проходить пробы, облизывать продюсеров, считая, что однажды им все же удастся добиться славы. Но они, по наивности, верят в чудо, а чудес не бывает», - пишет Юрий Лоза на своей страничке в социальной сети.
Подписчики музыканта согласились с его позицией. Некоторые из них отметили в комментариях, что отечественные продюсеры довольно часто обращают внимание лишь на популярных звезд, пропихивая их едва ли не во все фильмы, вместо того, чтобы заняться поиском новых талантов.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:55