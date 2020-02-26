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Глава польского Минздрава назвал котов возможными переносчиками коронавируса

Домашние коты нередко становятся носителями коронавируса. С таким заявлением выступил глава Министерства здравоохранения Польши Лукаш Шумовский. В то же время министр попросил не воспринимать сказанное им в качестве призыва к действию и не предпринимать ничего в отношении животных.
Глава польского Минздрава назвал котов возможными переносчиками коронавируса

«Коронавирусы довольно часто встречаются у котов. Как правило, они постепенно мутируют и становятся способны заразить человека. Организм далеко не всегда спокойно реагирует на такие возбудители, что и приводит к эпидемиям. И пока иммунитет человека не приспособится, вирус не сможет ни ослабнуть, ни мутировать снова», - подчеркнул чиновник.

Примечательно, что самая распространенная версия об источнике нового коронавируса из Китая свидетельствует о том, что данный недуг мог перейти к человеку от летучих мышей, которые давно считаются традиционным элементом китайской народной кухни. Вспышка атипичной пневмонии, которую вызывает вирус COVID-19, началась в КНР еще в декабре 2019 года. За это время им заразились уже почти 80 тысяч человек, а для примерно 2,5 тысяч коронавирус стал виновником летального исхода.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:38

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