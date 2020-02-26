Глава польского Минздрава назвал котов возможными переносчиками коронавируса





, - подчеркнул чиновник.Примечательно, что самая распространенная версия об источнике нового коронавируса из Китая свидетельствует о том, что данный недуг мог перейти к человеку от летучих мышей, которые давно считаются традиционным элементом китайской народной кухни. Вспышка атипичной пневмонии, которую вызывает вирус COVID-19, началась в КНР еще в декабре 2019 года. За это время им заразились уже почти 80 тысяч человек, а для примерно 2,5 тысяч коронавирус стал виновником летального исхода.