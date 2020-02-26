Ученые нашли новый вариант лечения язвенного колита и болезни Крона





Наибольшее распространение язвенный колит получил в Северной Америке и в странах Европы. Ученые не могут назвать точные причины возникновения этого хронического заболевания толстого кишечника. В особо тяжелых случаях врачам приходится удалять пациентам толстую кишку, после чего следует лечение воспалительного процесса.В процессе исследования было установлено, что больные, которые перенесли эту операцию, имеют в фекалиях меньше бактерий и низкий уровень кислот. Ученые изучили состав вторичных желчных кислот и бактерий у 17 пациентов, страдающих язвенным колитом. Выяснилось, что у них снизилось количество бактерий семейства Ruminococcaceae. Он играют решающую роль при выработке вторичных кислот, которые способны снизить уровень воспаления.Сотрудники Медицинской школы университета проводят клинические испытания, чтобы определить, будут ли вторичные желчные кислоты действенны при воспалительных процессах после операций.