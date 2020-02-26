Светлана Лобода презентовала неоднозначное видео на песню «Новый Рим»
Светлана Лобода презентовала неоднозначное видео на песню «Новый Рим». Фанатов певицы шокировал пугающий клип, снятый Аланом Бадоевым.
Сегодня на своей своем YouTube-канале популярная певица Светлана Лобода разместила новое видео на композицию «Новый Рим», отрывок из клипа знаменитость также показала и на странице в Instagram. Менее чем за сутки ролик набрал более 680 тысяч просмотров на обеих платформах.
Однако отзывы фанатов Светланы Лободы о новой работе Алана Бадоева были совсем неоднозначными. Некоторым поклонникам понравилось то, что сюжеты видеоработ клипмейкера не повторяются и всегда удивляют своей оригинальностью, но многие не оценили диссонанса между видеорядом и текстом песни. Кроме того, фолловеры жаловались, что ролик им «не зашел», а также отпускали нелестные комментарии вроде «10 сезон Американской истории ужасов выпустили досрочно» и «по фильму «Проклятие» сняли клип».
Впрочем, многие поклонники творчества Светланы Лободы признались, что хит «Новый Рим» им уже полюбился, а к клипу со временем можно и привыкнуть. Поэтому, возможно, фанаты еще сменят гнев на милость и пересмотрят свое отношение к креативному видению Алана Бадоева.
Сегодня на своей своем YouTube-канале популярная певица Светлана Лобода разместила новое видео на композицию «Новый Рим», отрывок из клипа знаменитость также показала и на странице в Instagram. Менее чем за сутки ролик набрал более 680 тысяч просмотров на обеих платформах.
Однако отзывы фанатов Светланы Лободы о новой работе Алана Бадоева были совсем неоднозначными. Некоторым поклонникам понравилось то, что сюжеты видеоработ клипмейкера не повторяются и всегда удивляют своей оригинальностью, но многие не оценили диссонанса между видеорядом и текстом песни. Кроме того, фолловеры жаловались, что ролик им «не зашел», а также отпускали нелестные комментарии вроде «10 сезон Американской истории ужасов выпустили досрочно» и «по фильму «Проклятие» сняли клип».
Впрочем, многие поклонники творчества Светланы Лободы признались, что хит «Новый Рим» им уже полюбился, а к клипу со временем можно и привыкнуть. Поэтому, возможно, фанаты еще сменят гнев на милость и пересмотрят свое отношение к креативному видению Алана Бадоева.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:09