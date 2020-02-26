Звезда «Дом-2» Александра Черно удивила заявлением о родителях Иосифа Оганесяна
Участница популярного реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно в очередной раз повергла в шок своих фолловеров, сказав новую информацию о родителях Иосифа Оганесяна. К слову, девушка и ранее говорила о том, что не позволит кому-либо лезть в жизнь своей семьи. Теперь Александра не хочет, чтобы при каждом удобном случае трогали ее будущего малыша.
Уже давно все заметили, что участница проекта «Дом-2» Александра Черно с трудом воспринимает в свой адрес критику, которая касается ее отношений. И если со стороны своих коллег по телестройке советы она еще хоть как-то принимает, то сказанное свекровью или свекром ее доводит до бешенства.
На этот раз участница проекта «Дом-2» Александра Черно заявила, что родители Иосифа Оганесяна сказали, ее брак вскоре в любом случае распадется. Ко всему, Репсима Оганесовна выражает недовольство по поводу того, как общаются с ее сыном Иосифом.
Во время общего собрания Александра Черно все-таки опустила своего супруга Иосифа Оганесяна в очередной раз и назвала его не мужчиной, а непонятно чем. Помимо этого, звезда реалити «Дом-2» Александра Черно вновь подчеркнула, на мнение родственников мужа Иосифа Оганесяна ей абсолютно плевать.
Уже давно все заметили, что участница проекта «Дом-2» Александра Черно с трудом воспринимает в свой адрес критику, которая касается ее отношений. И если со стороны своих коллег по телестройке советы она еще хоть как-то принимает, то сказанное свекровью или свекром ее доводит до бешенства.
На этот раз участница проекта «Дом-2» Александра Черно заявила, что родители Иосифа Оганесяна сказали, ее брак вскоре в любом случае распадется. Ко всему, Репсима Оганесовна выражает недовольство по поводу того, как общаются с ее сыном Иосифом.
Во время общего собрания Александра Черно все-таки опустила своего супруга Иосифа Оганесяна в очередной раз и назвала его не мужчиной, а непонятно чем. Помимо этого, звезда реалити «Дом-2» Александра Черно вновь подчеркнула, на мнение родственников мужа Иосифа Оганесяна ей абсолютно плевать.