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Экономисты прогнозируют рост цен на бытовую технику в России

С 2021 года в России с большой вероятностью подорожает бытовая техника, электроника и одежда на 13%, 9% и 2–5% соответственно. Экономисты мотивируют подобный рост цен включением расходов на утилизацию в стоимость товаров.

Как сообщил руководитель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров, цены на бытовую технику, электронику одежду вырастут в случае принятия новых нормативов по утилизации отходов производства. Подобные положения могут вступить в силу с 2021 года, когда отечественный бизнес заставят выделять средства на 100%-ю переработку упаковок и дефективных потребительских товаров. При этом кабмин должен составить концепцию расширенной ответственности производителей и импортеров до конца марта.

На данный момент лишь небольшая группа компаний занимается утилизацией, и то не в полной мере: 5–35% от всего количества продукции на рынке в зависимости от категории. В ином случае они уплачивают экологический сбор. Известно, что ритейлеры поддержали новый проект от Минприроды, но добавили, что переход к полной утилизации должен быть более плавным и длительным - не менее пяти лет. Стоит отметить, что в России до сих пор нет системы сбора и сортировки мусора, поэтому экологический платеж станет единственным рычагом воздействия на предпринимателей, которые загрязняют окружающую среду.

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Экономика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:15

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