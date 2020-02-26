Экономисты прогнозируют рост цен на бытовую технику в России
С 2021 года в России с большой вероятностью подорожает бытовая техника, электроника и одежда на 13%, 9% и 2–5% соответственно. Экономисты мотивируют подобный рост цен включением расходов на утилизацию в стоимость товаров.
Как сообщил руководитель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров, цены на бытовую технику, электронику одежду вырастут в случае принятия новых нормативов по утилизации отходов производства. Подобные положения могут вступить в силу с 2021 года, когда отечественный бизнес заставят выделять средства на 100%-ю переработку упаковок и дефективных потребительских товаров. При этом кабмин должен составить концепцию расширенной ответственности производителей и импортеров до конца марта.
На данный момент лишь небольшая группа компаний занимается утилизацией, и то не в полной мере: 5–35% от всего количества продукции на рынке в зависимости от категории. В ином случае они уплачивают экологический сбор. Известно, что ритейлеры поддержали новый проект от Минприроды, но добавили, что переход к полной утилизации должен быть более плавным и длительным - не менее пяти лет. Стоит отметить, что в России до сих пор нет системы сбора и сортировки мусора, поэтому экологический платеж станет единственным рычагом воздействия на предпринимателей, которые загрязняют окружающую среду.
Как сообщил руководитель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров, цены на бытовую технику, электронику одежду вырастут в случае принятия новых нормативов по утилизации отходов производства. Подобные положения могут вступить в силу с 2021 года, когда отечественный бизнес заставят выделять средства на 100%-ю переработку упаковок и дефективных потребительских товаров. При этом кабмин должен составить концепцию расширенной ответственности производителей и импортеров до конца марта.
На данный момент лишь небольшая группа компаний занимается утилизацией, и то не в полной мере: 5–35% от всего количества продукции на рынке в зависимости от категории. В ином случае они уплачивают экологический сбор. Известно, что ритейлеры поддержали новый проект от Минприроды, но добавили, что переход к полной утилизации должен быть более плавным и длительным - не менее пяти лет. Стоит отметить, что в России до сих пор нет системы сбора и сортировки мусора, поэтому экологический платеж станет единственным рычагом воздействия на предпринимателей, которые загрязняют окружающую среду.
Экономика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:15