«Нераскаявшееся чудовище»: В программе Собчак «Док-Ток» показали историю питерского историка-убийцы





Ведущие нового телешоу «Док-ток» на «Первом канале» Ксения Собчак и Александр Гордон затронули очередную нашумевшую тему - отношения преподавателя СПбГУ, профессора Олега Соколова и его аспирантки Анастасии Ещенко, которые настолько трагически завершились осенью прошлого года. Доцент университета, автор многих книг и статей, выдающийся знаток военной истории Франции убил свою любимую девушку.Создатели телешоу, используя переписку Анастасия с подругами, воспоминания друзей и знакомых, а также показания, которые дал обвиняемый, при участии актеров сняли документальный фильм, в котором сумели показать мощную бурю эмоций, что сопутствовала этим роковым отношениям.Александр Гордон однозначно выразил зрителям своё мнение, он назвал Олега Соколовым «нераскаявшимся чудовищем» и пообещал гостям программы доказать это прямо в студии.В ходе передачи стало известно, что девушка была без памяти влюблена в своего преподавателя, но не желала общаться с его детьми от прошлого брака. Она мечтала о венчании в церкви с Олегом Соколовым, но, как оказалось, у него не был расторгнут предыдущий брак.В финале выпуска ведущие пригласили зрителей на вторую часть передачи, где пообещали доказать, что человек подобный Соколову не способен раскаяться.