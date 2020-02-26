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«Нераскаявшееся чудовище»: В программе Собчак «Док-Ток» показали историю питерского историка-убийцы

В новом выпуске передачи «Док-ток» ведущие обсудили отношения аспирантки Анастасии Ещенко и профессора Олега Соколова, которые привели к страшным последствиям.


Ведущие нового телешоу «Док-ток» на «Первом канале» Ксения Собчак и Александр Гордон затронули очередную нашумевшую тему - отношения преподавателя СПбГУ, профессора Олега Соколова и его аспирантки Анастасии Ещенко, которые настолько трагически завершились осенью прошлого года. Доцент университета, автор многих книг и статей, выдающийся знаток военной истории Франции убил свою любимую девушку.

Создатели телешоу, используя переписку Анастасия с подругами, воспоминания друзей и знакомых, а также показания, которые дал обвиняемый, при участии актеров сняли документальный фильм, в котором сумели показать мощную бурю эмоций, что сопутствовала этим роковым отношениям.


Александр Гордон однозначно выразил зрителям своё мнение, он назвал Олега Соколовым «нераскаявшимся чудовищем» и пообещал гостям программы доказать это прямо в студии.

В ходе передачи стало известно, что девушка была без памяти влюблена в своего преподавателя, но не желала общаться с его детьми от прошлого брака. Она мечтала о венчании в церкви с Олегом Соколовым, но, как оказалось, у него не был расторгнут предыдущий брак.

В финале выпуска ведущие пригласили зрителей на вторую часть передачи, где пообещали доказать, что человек подобный Соколову не способен раскаяться.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:07

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