Анна Хилькевич после отдыха в Тайланде прокомментировала ситуацию с коронавирусом

Недавно Анна Хилькевич вместе с супругом Артуром Волковым и дочерями Арианной и Марией вернулась домой. Актриса пожаловалась, что очень боится заразиться коронавирусом и обходит стороной людей, прибывших из Китая. Так, она отметила, что на пляжах Пхукета видела очень много туристов из Поднебесной и это её очень испугало. Она переживает не только за своё здоровье, но и за всех своих близких.Актриса отметила, она на самом деле выбирает места, которые находятся очень далеко от китайских путешественников. А если обнаруживает дочь слишком близко к ним, то забирает оттуда. Согласно утверждениям Хилькевич, в такие моменты её мучает совесть и она испытывает неловкость.