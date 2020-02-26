Дарья Авратинская: «Андрей Панин «работал» моей няней»

Звездная наследница очень любила играть с актером и даже придумала для него забавное прозвище. Она любила сидеть на коленях у звезды сериала «Бригада» и растягивать артисту щеки и лицо. Поэтому дочь Валерия Николаева назвала Андрея Панина «Резина».Детство Дарьи Авратинской прошло в театре, поэтому она пошла по стопам своих знаменитых родителей. Дебют на сцене у нее состоялся в шесть лет. Дочь Ирины Апексимовой сыграла ангелочка в «Щелкунчике». Когда знаменитые родители были задействованы на сцене, с Дарьей Авратинской «нянчился» Андрей Панин, к которому девочка очень привязалась. На данный момент 25-летняя актриса может похвастаться большим списком работ. Она снималась в известных сериалах, играла в спектаклях и даже была отмечена за творческий прорыв премией «Золотая Маска».По словам звезды, для нее актерская деятельность - это образ жизни. Дарья Авратинская называет работу хобби, так как пришла в профессию не ради популярности. Летом артистка с мамой любит отдыхать в Италии, а когда выпадают выходные 25—летняя знаменитость «сбегает» в Лондон, так как этот город близок ей по энергетике.