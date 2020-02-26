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Анна Семенович пожаловалась на припухшее лицо из-за употребления на ночь соленого

Анна Семенович показала в Instagram Stories своим поклонникам видео, на котором она с утра пьет кофе. На кадрах исполнительница пожаловалась на припухшее лицо из-за употребления на ночь соленого.
Анна Семенович пожаловалась на припухшее лицо из-за употребления на ночь соленого

Анна Семенович рассказала, что сегодня ей предстоит подписать большое количество документов, а также лететь в Петропавловск-Камчатский. Бывшая солистка группы "Блестящие" отметила, что вчера вечером позволила себе съесть соленую селедку, которая уже давно стояла у нее в холодильнике для приготовления салата. Проснувшись утром исполнительница заметила, что ее лицо немного припухло. Теперь знаменитости предстоит "выгонять" воду со своего организма, поскольку она опасается, что после 10-часового перелета отечность станет еще более заметной.

Также Анна Семенович призналась, что считает себе настоящим "соленоедом", и если перед ней поставить большой вкусный торт и что-нибудь соленое, она выберет второе. Но при этом знаменитость отмечает, что сладкое она тоже употребляет довольно часто.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:50

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