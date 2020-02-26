Анна Семенович пожаловалась на припухшее лицо из-за употребления на ночь соленого





Анна Семенович рассказала, что сегодня ей предстоит подписать большое количество документов, а также лететь в Петропавловск-Камчатский. Бывшая солистка группы "Блестящие" отметила, что вчера вечером позволила себе съесть соленую селедку, которая уже давно стояла у нее в холодильнике для приготовления салата. Проснувшись утром исполнительница заметила, что ее лицо немного припухло. Теперь знаменитости предстоит "выгонять" воду со своего организма, поскольку она опасается, что после 10-часового перелета отечность станет еще более заметной.Также Анна Семенович призналась, что считает себе настоящим "соленоедом", и если перед ней поставить большой вкусный торт и что-нибудь соленое, она выберет второе. Но при этом знаменитость отмечает, что сладкое она тоже употребляет довольно часто.