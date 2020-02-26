Стилисты телепроекта «Модный приговор» довели участницу до слез неудачным подбором нарядов





Вообще, в многолетней истории шоу «Модный приговор» случалось всякое, поэтому поклонники передачи давно разбалованы самыми неожиданными решениями и поворотами. Вот только в этот раз случилось нечто, чего не припомнят даже самые преданные поклонники проекта: стилисты настолько неудачно подобрали наряды для участницы, что она и не пыталась скрывать свое разочарование.Отдельные образы для героини очередного выпуска программы профессиональные стилисты, судя по всему, подбирали из старого бабушкиного сундука, превратив симпатичную молодую женщину в возрастную даму. Впрочем, как отмечают зрители, самая яркая оценка подобранным нарядам была «написана» на лице участницы, которая даже не пыталась скрыть возмущение из-за данной ситуации.