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Стилисты телепроекта «Модный приговор» довели участницу до слез неудачным подбором нарядов

Работа стилистов популярного телепроекта «Модный приговор» далеко не всегда оказывается настолько же профессиональной, как того хотелось бы участникам и экспертам шоу. К примеру, одну из участниц подбор нарядов от стилистов в буквальном смысле довел до слез и многие при этом считают эмоции девушки вполне оправданными.
Стилисты телепроекта «Модный приговор» довели участницу до слез неудачным подбором нарядов

Вообще, в многолетней истории шоу «Модный приговор» случалось всякое, поэтому поклонники передачи давно разбалованы самыми неожиданными решениями и поворотами. Вот только в этот раз случилось нечто, чего не припомнят даже самые преданные поклонники проекта: стилисты настолько неудачно подобрали наряды для участницы, что она и не пыталась скрывать свое разочарование.

Отдельные образы для героини очередного выпуска программы профессиональные стилисты, судя по всему, подбирали из старого бабушкиного сундука, превратив симпатичную молодую женщину в возрастную даму. Впрочем, как отмечают зрители, самая яркая оценка подобранным нарядам была «написана» на лице участницы, которая даже не пыталась скрыть возмущение из-за данной ситуации.

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:42

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