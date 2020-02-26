Стилисты телепроекта «Модный приговор» довели участницу до слез неудачным подбором нарядов
Работа стилистов популярного телепроекта «Модный приговор» далеко не всегда оказывается настолько же профессиональной, как того хотелось бы участникам и экспертам шоу. К примеру, одну из участниц подбор нарядов от стилистов в буквальном смысле довел до слез и многие при этом считают эмоции девушки вполне оправданными.
Вообще, в многолетней истории шоу «Модный приговор» случалось всякое, поэтому поклонники передачи давно разбалованы самыми неожиданными решениями и поворотами. Вот только в этот раз случилось нечто, чего не припомнят даже самые преданные поклонники проекта: стилисты настолько неудачно подобрали наряды для участницы, что она и не пыталась скрывать свое разочарование.
Отдельные образы для героини очередного выпуска программы профессиональные стилисты, судя по всему, подбирали из старого бабушкиного сундука, превратив симпатичную молодую женщину в возрастную даму. Впрочем, как отмечают зрители, самая яркая оценка подобранным нарядам была «написана» на лице участницы, которая даже не пыталась скрыть возмущение из-за данной ситуации.
Вообще, в многолетней истории шоу «Модный приговор» случалось всякое, поэтому поклонники передачи давно разбалованы самыми неожиданными решениями и поворотами. Вот только в этот раз случилось нечто, чего не припомнят даже самые преданные поклонники проекта: стилисты настолько неудачно подобрали наряды для участницы, что она и не пыталась скрывать свое разочарование.
Отдельные образы для героини очередного выпуска программы профессиональные стилисты, судя по всему, подбирали из старого бабушкиного сундука, превратив симпатичную молодую женщину в возрастную даму. Впрочем, как отмечают зрители, самая яркая оценка подобранным нарядам была «написана» на лице участницы, которая даже не пыталась скрыть возмущение из-за данной ситуации.
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:42