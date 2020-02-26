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Новый сериал «Вавилон» с участием Халита Эргенча имеет плохие рейтинги на турецком ТВ

Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч на данный момент задействован в новом проекте «Вавилон». Но на турецком телевидении драматический сериал, главным героем которого является профессор Эрфан, показывает плохие рейтинги.

Новый сериал «Вавилон» с участием Халита Эргенча имеет плохие рейтинги на турецком ТВ


В Турции «Вавилон» посмотрели около 3,62 миллионов зрителей, что является достаточно низким результатом. Российские телезрители, которые уже успели оценить историю профессора экономического факультета, пока отзываются о сериале хорошо. По их мнению, сюжет не банальный, так как акцент не на любовной линии, а на сложной финансовой афере.

Исторический проект «Великолепный век» закончился шесть лет назад, но до сих пор 49-летнего актера Халита Эргенча ассоциируют с образом султана Сулеймана. В новом шоу кроме него снялись такие турецкие знаменитости как Нур Феттахоглу и Озан Гювен. По словам аналитиков, если «Вавилон» и дальше будет показывать такие низкие рейтинги, то будет только один сезон сериала.

Халит Эргенч не беспокоится по этому поводу, так как он довольно востребованный актер и получает множество предложений. Сейчас он занят семенными делами, так как его жена Бергюзар Корель скоро родит второго ребенка. Актера часто видят возле госпиталя в Стамбуле, а малыш должен появиться на свет в ближайшие дни. Супруги вместе на протяжении десяти лет. Ранее Халит Эргенч был женат на Гизем Сойсалды, но оставил ее ради Бергюзар Корель.

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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:17

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