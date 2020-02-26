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Врачи назвали полезные начинки для блинов на Масленицу

Поскольку праздничные блины на Масленицу являются калорийным и не постным блюдом, врачи назвали полезные начинки, которые не повлияют на фигуру и самочувствие. Свои рекомендации дали ведущие научные сотрудники Российской академии наук.
Врачи назвали полезные начинки для блинов на Масленицу

Нутрициолог и доцент кафедры питания Российской медицинской академии Елена Чедия сообщила, что хорошим наполнителем для десертных блинов могут быть свежие ягоды без добавления сахара. Для соленого варианта оптимальной начинкой являются белковые продукты, например мягкий сыр или не жирные сорта рыбы и мяса.

Доктор медицинских наук Алексей Буеверов отметил, что жители России «редко едят блины в чистом виде и любят на калорийное готовое блюдо положить что-то еще». По словам эксперта, традиционный продукт сам по себе может спровоцировать набор веса, однако зачастую люди пренебрегают жирностью мучных изделий и добавляют в начинку сливочное масло или сгущенное молоко. Врачи предостерегают от таких наполнителей, которые отразятся не только на фигуре, но и на состоянии здоровья.

Елена Чедия подчеркнула, что все хорошо в меру. Чрезмерное употребление и не полезная начинка однозначно навредят организму, но небольшое количество блинов только порадует семью за праздничным столом на Масленицу.

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Наука / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:37

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