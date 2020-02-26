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Дмитрий Шепелев развелся с супругой спустя три недели после свадьбы

Пресса узнала одну занимательную деталь из прошлого шоумена и телеведущего Дмитрия Шепелева. Как оказалось, еще в начале 2000-х годов известный российский артист, был женат на Анне Старцевой. Несмотря на то, что отношения пары длились 7 лет, их брак просуществовал менее трех недель.
Дмитрий Шепелев развелся с супругой спустя три недели после свадьбы

Об этом малоизвестном факте из биогрфии Шепелева рассказали журналисты журнала Woman.ru, уточнив, что знакомство между Шепелевым и Старцевой завязалось еще в конце девяностых годов в Минске. Тогда пара вместе вела молодежное шоу под названием «5х5» на одном из местных телеканалов. В 2004 году Шепелев все же решился сделать возлюбленной предложение и в скором времени состоялась свадьба. Вот только менее чем через три недели случился переезд Шпелева в Киев, где шоумену предложили хорошую работу, по этому случаю пара подала на развод. Позднее Старцева стала супругой Юрия Таболина, с которым в браке и сейчас, воспитывая троих детей. А вот Дмитрий Шепелев после первого брака был замечен в отношениях со многими знаменитостями, в том числе с популярной певицей Жанной Фриске.

Стоит отметить, что совсем недавно телеведущий заявил о своем уходе с «Первого канала», сотрудником которого он являлся последние 10 лет.

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ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:43

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