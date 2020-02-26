Дмитрий Шепелев развелся с супругой спустя три недели после свадьбы





Об этом малоизвестном факте из биогрфии Шепелева рассказали журналисты журнала Woman.ru, уточнив, что знакомство между Шепелевым и Старцевой завязалось еще в конце девяностых годов в Минске. Тогда пара вместе вела молодежное шоу под названием «5х5» на одном из местных телеканалов. В 2004 году Шепелев все же решился сделать возлюбленной предложение и в скором времени состоялась свадьба. Вот только менее чем через три недели случился переезд Шпелева в Киев, где шоумену предложили хорошую работу, по этому случаю пара подала на развод. Позднее Старцева стала супругой Юрия Таболина, с которым в браке и сейчас, воспитывая троих детей. А вот Дмитрий Шепелев после первого брака был замечен в отношениях со многими знаменитостями, в том числе с популярной певицей Жанной Фриске.Стоит отметить, что совсем недавно телеведущий заявил о своем уходе с «Первого канала», сотрудником которого он являлся последние 10 лет.