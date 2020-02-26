Встречный иск и перенос слушаний: Полина Гагарина и Ольга Кормухина спорят в суде из-за песни Виктора Цоя





Немногим ранее певица Ольга Кормухина обратилась к суду с требованием признать плагиатом музыкальную аранжировку композитора Константина Меладзе к легендарной песне «Кукушка» Виктора Цоя, заявив, что она является копией аранжировки, созданной Алексеем Беловым специально для нее. Во время судебного заседания представитель Гагариной ходатайствовала о рассмотрении результатов экспертизы, в рамках которой специалисты столичной филармонии установили, что партитуры двух спорных аранжировок не совпадают. Кроме того, адвокат подчеркнула, что большинство людей смогут и сами на слух найти отличия в двух композициях.К участию в заседании в качестве 3-го лица была привлечена представитель РАО, которая рассказала, что разрешение на создание аранжировки, которую требуют признать плагиатом, Константин Меладзе получил непосредственно у наследников Цоя и даже зарегистрировал права соответствующим образом. А вот версия Алексея Белова в РАО зарегистрирована не была. В связи с этим защита Гагариной назвала обвинения от коллеги в ее адрес «беспочвенными». Наконец, адвокаты настаивают на том, что истец подал заявление с нарушениями, поскольку иск состоит из двух частей, которые не только отличаются друг от друга по своему содержанию, но еще и отправлялись в суд в разное время.В ответ на эти аргументы защитники Ольги Кормухиной представили независимую экспертизу спорных композиций от довольно известного критика Михаила Сегельмана, который нашел в них сходство. Однако представители «ответчицы» в раках этого дела заметили, что у него нет соответствующей квалификации для проведения подобных экспертиз. Следующее заседание суда должно состояться 4 марта после вынесения решения по иску Гагариной Перовским судом Москвы.