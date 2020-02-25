АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Эксперты оценили эффект от закрытия сахарных заводов в РФ

Ликвидация российских сахарных заводов не приведет к увеличению стоимости продукта в стране, а вызовет только небольшие ее колебания. Об этом заявили отечественные специалисты.

По словам руководителей Руспродсоюза, сейчас в России рекордно незначительные цены на сахар по причине перепроизводства в течение последних лет, проблем с экспортом и огромных запасов. Принимая это во внимание, можно сказать, что эффект от закрытия фабрик в действительности окажется несущественным. Так думают и в Центре конъюнктуры аграрного рынка. Его сотрудники уверены, что в нынешнем году на территории России снова ожидается перепроизводство сладкого продукта, а на ликвидируемые предприятия приходится всего лишь несколько процентов от полного объема.

Другие специалисты отметили, что в этой ситуации на сахарном рынке многие заводы не имеют прибыли или работают менее уровня рентабельности. Прекращение их деятельности может оказаться временным и продолжится до изменения ценника на сахар. В случае корректировки оптовой стоимости для покупателей что-либо поменяется в данном случае.

В середине осени 2019 года ЕАК дала рекомендацию РФ установить минимальную стоимость на указанный выше продукт в целях рентабельности его производства. Тот же совет получили и иные члены ЕАЭС. Эти действия комиссии объясняются чрезмерным изготовлением сахара, что касается в первую очередь России, где находится большая часть посевов культуры.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рита Дакота рассказала об отношении Влада Соколовского к ее новому…
В Индии представлен смартфон Samsung Galaxy M31 с батареей на 6000…
Сын Марины Александровой Андрей увлекается игрой на…
Представлены наушники с шумоподавлением Honor Magic…
Алена Кравец готовит иск в суд на три миллиона рублей против Даны…
Microsoft собирается изменить меню «Пуск» в ОС…
«Меркантильные интересы»: Сын Армена Джигарханяна осудил наследников «Иванушки» Олега…
Rolls-Royce создала свою социальную…
Егор Кончаловский опубликовал странный снимок…
Эксперты оценили эффект от закрытия сахарных заводов в…
Первая любовь Сергея Бодрова рассказала о романе с легендарным…
ФСБ до конца 2020 года обзаведется третьим сторожевым кораблем проекта…
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
Анастасия Ивлеева заказала лобстеры на 1200…
Компания Mercedes-Benz продемонстрировала прототип электрокроссовера…
В Самаре создают магнитный аппарат для лечения…
«Надеюсь, не навсегда»: Саша Савельева пожаловалась на сложности…
Mitsubishi Outlander и Pajero Sport теперь оснащены медиасистемой…
«Русские в Лондоне»: Петра Порошенко пристыдили из-за появления сына на концерте рэпера…
Смартфоны Xiaomi и Redmi упали в цене к 8 марта на рынке…
Робби Уильямс впервые показал своего новорожденного четвертого…
Аналитики высчитали стоимость похода на работу офисного сотрудника в…
В Minecraft появилась игра по «Гарри…
Наталья Белохвостикова вспомнила историю падения сына со второго…
Названы сроки выхода первого Apple MacBook на процессоре для…
Ученые ESA: "Будущий космический спутник LISA раскроет секрет жизни и смерти…
Елизавета Боярская удивила поклонников фотографией с Чупан Хаматовой без…
В продаже появилось очень редкое купе VLF Force…
Просмотреть все новости