Эксперты оценили эффект от закрытия сахарных заводов в РФ





По словам руководителей Руспродсоюза, сейчас в России рекордно незначительные цены на сахар по причине перепроизводства в течение последних лет, проблем с экспортом и огромных запасов. Принимая это во внимание, можно сказать, что эффект от закрытия фабрик в действительности окажется несущественным. Так думают и в Центре конъюнктуры аграрного рынка. Его сотрудники уверены, что в нынешнем году на территории России снова ожидается перепроизводство сладкого продукта, а на ликвидируемые предприятия приходится всего лишь несколько процентов от полного объема.Другие специалисты отметили, что в этой ситуации на сахарном рынке многие заводы не имеют прибыли или работают менее уровня рентабельности. Прекращение их деятельности может оказаться временным и продолжится до изменения ценника на сахар. В случае корректировки оптовой стоимости для покупателей что-либо поменяется в данном случае.В середине осени 2019 года ЕАК дала рекомендацию РФ установить минимальную стоимость на указанный выше продукт в целях рентабельности его производства. Тот же совет получили и иные члены ЕАЭС. Эти действия комиссии объясняются чрезмерным изготовлением сахара, что касается в первую очередь России, где находится большая часть посевов культуры.