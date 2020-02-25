Алена Кравец готовит иск в суд на три миллиона рублей против Даны Борисовой
Светская львица Алена Кравец во время съемок программы «На самом деле» заявила о том, что ее адвокаты готовят иск в суд против Даны Борисовой. Речь идет о моральном ущербе, оцененном в три миллиона рублей.
По словам Алены Кравец, ее запугивает телеведущая Дана Борисова. Чтобы узнать правду, знаменитости прошли проверку на детекторе лжи. Светская львица утверждает, что ее дочь прокляла женщина по просьбе Даны Борисовой. Кроме этого, ребенку пожелали такую же наркотическую зависимость, которой страдала телеведущая. Также она обвиняла Алену Кравец в оказании эскорт-услуг.
Все сказанное в ее адрес Дана Борисова предпочла не комментировать. Но против нее высказалась и Наталья Штурм. По ее словам, дочь телеведущей Полина однажды проболталась, что у матери есть кукла, которая ее защищает. При этом, девочка достала из сумки пластилиновую фигурку, истыканную иголками. После того, как звезды ответили на вопросы с детектором лжи, оказалось, что Дана Борисова действительно прибегала к помощи экстрасенсов и делала магические обряды.
Ранее телеведущая обвинила в колдовстве свою экс-коллегу Елену Хангу. По словам Даны Борисовой, она слышала нашептывания проклятий и видела куклу вуду. Также знаменитая блондинка считает, что ведущая имеет отношение к ее наркотической зависимости. Но детектор лжи подтвердил, что Елена Ханга не занимается магией.
По словам Алены Кравец, ее запугивает телеведущая Дана Борисова. Чтобы узнать правду, знаменитости прошли проверку на детекторе лжи. Светская львица утверждает, что ее дочь прокляла женщина по просьбе Даны Борисовой. Кроме этого, ребенку пожелали такую же наркотическую зависимость, которой страдала телеведущая. Также она обвиняла Алену Кравец в оказании эскорт-услуг.
Все сказанное в ее адрес Дана Борисова предпочла не комментировать. Но против нее высказалась и Наталья Штурм. По ее словам, дочь телеведущей Полина однажды проболталась, что у матери есть кукла, которая ее защищает. При этом, девочка достала из сумки пластилиновую фигурку, истыканную иголками. После того, как звезды ответили на вопросы с детектором лжи, оказалось, что Дана Борисова действительно прибегала к помощи экстрасенсов и делала магические обряды.
Ранее телеведущая обвинила в колдовстве свою экс-коллегу Елену Хангу. По словам Даны Борисовой, она слышала нашептывания проклятий и видела куклу вуду. Также знаменитая блондинка считает, что ведущая имеет отношение к ее наркотической зависимости. Но детектор лжи подтвердил, что Елена Ханга не занимается магией.
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😃🤪🔥Здравствуйте,МАДАМ В КАЖДОЙ БОЧКЕ ЗАТЫЧКА 😄🙈🙈🙈(Это я Кравец @kravetsalena 🥊)Думаю ,многие мои фразы из сегодняшней #насамомделе #детекторлжи #первыйканал🇷🇺 ДОЛЖНЫ СТАТЬ КРЫЛАТЫМИ 🤣Ну ,а ,если честно ,смотрите в 18.45 ее сами и делитесь своим мнением 🙏💐Я могу сказать одно ‼️ОТНЕСИТЕСЬ ВСЕ ЖЕ К ПРОГРАММЕ КАК К ШОУ 💯С юмором ,но и пониманием .Ведь ,если честно ,после обвинений #калашникова #кравец #штурм мне НА САМОМ ДЕЛЕ БЫЛО БОЛЬНО 😢 #люблювас❤️ #данаборисова #довстречивэфире