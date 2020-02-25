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Представлены наушники с шумоподавлением Honor Magic Earbuds

Китайский бренд Honor разработал новые наушники с шумоподавлением Magic Earbuds. Предполагается, что они составят конкуренцию популярным аксессуарам Samsung Galaxy Buds Plus и Apple AirPods Pro.

Представители Honor отметили, что новинка предназначается для пользователей, которые занимаются спортом. Наушники крепко фиксируются в ушной раковине и не выпадают во время тренировок. Magic Earbuds получили от разработчиков независимые микрофоны в количестве трех единиц, благодаря чему обеспечивается отличное шумоподавление при беседах с другими людьми. В компании пообещали хорошее звучание в самолете, кафе и метро. Во время прослушивания аудиотреков данная процедура отключается.

На выбор покупателям представят модель в белом и голубом цветах. Масса одного наушника составляет 5,4 грамма. Они имеют также динамики 10 мм и технологию Bluetooth 5. На одном заряде Honor Magic Earbuds работают до 3,5 часов в режиме прослушивания, а вместе с зарядным футляром этот показатель увеличивается до 13 часов. Начало реализации новинки запланировано на апрель нынешнего года, рекомендованная цена - почти 130 евро.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:13

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