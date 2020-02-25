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«Меркантильные интересы»: Сын Армена Джигарханяна осудил наследников «Иванушки» Олега Яковлева

Сын известного актера театра и кино Армена Джигарханяна Степан не смог промолчать по поводу ситуации, которая сложилась с наследством покойного музыканта Олега Яковлева, более известного по участию в группе «Иванушки International». По словам Джигарханяна-младшего, наследниками артиста движут сугубо «меркантильные интересы».
«Меркантильные интересы»: Сын Армена Джигарханяна осудил наследников «Иванушки» Олега Яковлева

Олег Яковлев ушел из жизни еще несколько лет тому назад, но его родственники до сих пор ведут ожесточенную борьбу за наследство артиста. Сторонами спора в данном случае выступают университетский друг музыканта актер Роман Радов и его гражданская жена Александра Куцевол. Примечательно, что в юные годы Степан Джигарханян и Олег Яковлев дружили. Как отметили сын актера, он искренне сожалеет о том, что подробности борьбы за оставшееся после приятеля имущество стали достоянием общественности и открыто обсуждаются едва ли не на каждом углу. «Безмерно сожалею о том, что меркантильные интересы и сугубо материальный момент правят балом, что заставляет стороны выносить подробности происходящего на публику», - приводит его слова «Комсомолка».

Примечательно, что гражданская жена покойного артиста проиграла суд за наследство. Она так и не сумела доказать, что музыкант был в невменяемом состоянии, когда завещал все имущество племяннице и другу. Не помог выиграть в суде даже документ, который Куцевол предоставила суду, утверждая, что в Сербии заключила с Яковлевым законный брак.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:58

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