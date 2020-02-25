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Первая любовь Сергея Бодрова рассказала о романе с легендарным актером

Первая любовь легендарного российского актера Сергея Бодрова-младшего Ирина Васенина успешна в маркетинговой сфере. Недавно она рассказала прессе о том, как развивался ее роман с актером, и назвала звезду фильмов «Брат» и «Брат-2» обаятельным и эрудированным мужчиной.
Первая любовь Сергея Бодрова рассказала о романе с легендарным актером

По словам Васениной, с Бодровым она познакомилась еще в то время, когда училась на историческом факультете МГУ. Сначала молодых людей связывала только учеба в вузе, однако позднее между ними вспыхнули романтические чувства. Спустя какое-то время после знакомства с Бодровым Ирине Васениной пришлось уехать в США для защиты диссертации, будущая звезда телеэкранов в то же самое время отправился в Италию. Когда влюбленные увиделись после разлуки, сразу же поняли, что их чувства за это время угасли. По словам экс-возлюбленной актера, на тот момент он не был готов к созданию семьи и серьезным отношениям. В то же самое время она считала его довольно интересным мужчиной, с которым всегда можно поговорить на разные темы.

Вспомнила Васенина и о том, что Бодров-младший всегда относился к женщинам с уважением и не позволял себе хамского поведения. Сама же она после несостоявшихся отношений с артистом нашла другого мужчину, вышла замуж и родила троих детей. Бодров, как известно, женился на Светлане Михайловой, которая родила ему двух детей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:37

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