Первая любовь Сергея Бодрова рассказала о романе с легендарным актером





По словам Васениной, с Бодровым она познакомилась еще в то время, когда училась на историческом факультете МГУ. Сначала молодых людей связывала только учеба в вузе, однако позднее между ними вспыхнули романтические чувства. Спустя какое-то время после знакомства с Бодровым Ирине Васениной пришлось уехать в США для защиты диссертации, будущая звезда телеэкранов в то же самое время отправился в Италию. Когда влюбленные увиделись после разлуки, сразу же поняли, что их чувства за это время угасли. По словам экс-возлюбленной актера, на тот момент он не был готов к созданию семьи и серьезным отношениям. В то же самое время она считала его довольно интересным мужчиной, с которым всегда можно поговорить на разные темы.Вспомнила Васенина и о том, что Бодров-младший всегда относился к женщинам с уважением и не позволял себе хамского поведения. Сама же она после несостоявшихся отношений с артистом нашла другого мужчину, вышла замуж и родила троих детей. Бодров, как известно, женился на Светлане Михайловой, которая родила ему двух детей.