Анастасия Ивлеева заказала лобстеры на 1200 евро

На данный момент Анастасия Ивлеева находится в путешествии по Европе вместе со своим супругом Алексеем Узенюком, известным как Элджей. Известно, что одной из недавних остановок пары стал Куршевель, где они посетили один из местных ресторанов. Отчётом об этом телеведущая поделилась со своими подписчиками. Она предложила им помочь ей с выбором ракообразных.«Ой, девчонки, не знаю, как у вас дела, а мне супруг в Куршавель привёз. Сижу радуюсь. Вот выбираю, может лобстера заказать. Муж предлагает взять креветки», – сообщила блогер в видео. Ивлеева также решила показать пользователям Сети стоимость своего обеда. Она развернула чек и отметила, что за весь заказ они заплатили 1 243 евро. По нынешнему курсу в переводе на рубли это приблизительно около 88 тысяч рублей.