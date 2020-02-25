«Надеюсь, не навсегда»: Саша Савельева пожаловалась на сложности материнства

На своей страничке в социальной сети Instagram Савельева опубликовала пост, в котором пожаловалась на трудности воспитания годовалого сына. По словам артистки, ей очень тяжело совмещать ответственную работу с тяготами роли матери. «Мамочки, вот скажите, почему, когда завтра съемка или масса очень важных дел, именно в эту ночь ребенок спит очень плохо», - посетовала исполнительница. Она также рассказала, что ей приходится вставать едва ли не каждый час и глубокой ночью заниматься приготовлением перекусов, которые могут оказаться и не нужны. А после, отмечает Савельева, ей нужно подняться в 6 часов рано утром, несмотря на то, что ее ребенок привык просыпаться около восьми часов.«Надеюсь, такое не навсегда», - подытожила артистка. Более опытные женины в комментариях поспешили успокоить знаменитость. По их словам, ближе к 2-3 годам все детки начинают спать нормально, поэтому терпеть Савельевой, по словам «бывалых» матерей, осталось совсем немного.