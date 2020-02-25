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«Надеюсь, не навсегда»: Саша Савельева пожаловалась на сложности материнства

Известная российская певица и экс-участница популярной группы «Фабрика» Саша Савельева впервые стала матерью весной 2019 года. Не прошел еще год с момента рождения первенца знаменитости, а она уже столкнулась с первыми сложностями материнства.
«Надеюсь, не навсегда»: Саша Савельева пожаловалась на сложности материнства

На своей страничке в социальной сети Instagram Савельева опубликовала пост, в котором пожаловалась на трудности воспитания годовалого сына. По словам артистки, ей очень тяжело совмещать ответственную работу с тяготами роли матери. «Мамочки, вот скажите, почему, когда завтра съемка или масса очень важных дел, именно в эту ночь ребенок спит очень плохо», - посетовала исполнительница. Она также рассказала, что ей приходится вставать едва ли не каждый час и глубокой ночью заниматься приготовлением перекусов, которые могут оказаться и не нужны. А после, отмечает Савельева, ей нужно подняться в 6 часов рано утром, несмотря на то, что ее ребенок привык просыпаться около восьми часов.

«Надеюсь, такое не навсегда», - подытожила артистка. Более опытные женины в комментариях поспешили успокоить знаменитость. По их словам, ближе к 2-3 годам все детки начинают спать нормально, поэтому терпеть Савельевой, по словам «бывалых» матерей, осталось совсем немного.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:58

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