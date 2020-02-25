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Робби Уильямс впервые показал своего новорожденного четвертого ребенка

Робби Уильямс недавно стал счастливым отцом четвертого ребенка от супруги и актрисы Айды Филд. Известный музыкант поделился радостной новостью и впервые показал своего новорожденного в соцсетях.

Пополнение в семье Робби Уильямса и Айды Филд состоялось в феврале, когда пара заявила о рождении Бо Бенедикта Энтони. Лишь теперь в профиле Instagram у актрисы появился видеоролик, на котором был запечатлен малыш. Кадры умилили фанатов, поскольку исполнитель держал на руках маленького сына и счастливо перевел взгляд на свою супругу. Саму публикацию Филд сопроводила подписью: "Бо-жественный момент", которая вызвала восторженные реакции от подписчиков.

Стоит отметить, что Робби Уильямс также воспитывает троих маленьких детей: 7-летнюю Теодору, 5-летнего Чарлтона и годовалую Колетт. Пока не известно, планирует ли звездная пара заводить еще больше наследников. Все же, пост в соцсетях спровоцировал многих поклонников певца задуматься о деторождении, о чем свидетельствуют комментарии в духе: «Гляжу и сама хочу детей», «Самые большие поздравления», «Мое сердце не выдержит этой милоты».

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:41

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