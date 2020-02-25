Rolls-Royce создала свою социальную сеть





Как рассказали представители английского производителя, новая мобильная программа Whispers является, в первую очередь, площадкой для общения владельцев автомобилей Rolls-Roys между собой, а также высшими руководителями марки. Сервис сопоставили с соцсетью Linkedin, но он более элитарный и закрытый: юзеры также имеют возможность заводить знакомства, делиться идеями для предпринимательства и укреплять имеющиеся связи.Между тем, одними разговорами дело не заканчивается. Благодаря Whispers клиенты компании из Объединенного королевства могут подробно ознакомиться с индивидуальными проектами Rolls-Royce, забронировать билеты на концерты музыкальных исполнителей и симфонических оркестров, посещать эксклюзивные мероприятия фирмы и заниматься тем, чем ранее не доводилось, к примеру, записаться в экспедицию в Антарктиду. Разработчики отметили, что приложение может стать в конечном счете «цифровой вселенной», которая объединит выдающихся людей со всех уголков планеты.Rolls-Royce намеревается занять особенную позицию в жизни собственных клиентов и всей автомобильной культуры в общем. Совсем недавно ее сотрудники рассказали, что линейку Black Badge стоит позиционировать как инновационную субкультуру, которая перенимает у других лучшие качества. В этом деле компании оказал помощь Марк Риччони, запечатлевший на камеру модель из данного сегмента Cullinan среди кастом-байков, лоурайдеров и ход-родов.Указанная выше фирма появилась на рынке в 1906 году. Занимается не только сборкой автомобилей, но и моторов для авиации. Выпускает известные на весь мир транспортные средства.