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Ученые ESA: "Будущий космический спутник LISA раскроет секрет жизни и смерти…
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Ученые ESA: "Будущий космический спутник LISA раскроет секрет жизни и смерти звезд"

Разработку космического спутника LISA завершат в 2034 году, что позволит ученым регистрировать гравитационные волны от двойных нейтронных звезд. По словам экспертов из ESA, будущий аппарат раскроет секрет жизни и смерти светил.

Команда астрофизиков из ARC Center of Excellence in Gravitational Wave Discovery недавно спрогнозировала, что гравитационные волны двойных нейтронных звезд будут обнаружены будущим космическим спутником LISA. Нейтронная звезда - это остатки огромного светила после взрыва сверхновой, который происходит в конце её жизни. Система из двух нейтронных звезд, вращающихся вокруг друг друга, вызывает периодические возмущения в окружающем пространстве-времени, очень похожие на рябь, распространяющуюся на поверхности пруда. Эти гравитационные волны содержат ценную информацию об эволюции звезд и могут раскрыть существование совершенно новых космических объектов в Галактике Млечный Путь.

LISA - это космический детектор гравитационных волн, запуск которого запланирован на 2034 год в рамках миссии, проводимой Европейским космическим агентством. Он состоит из трех аппаратов, связанных лазерными лучами в форме треугольника, который будет вращаться вокруг Солнца. Проходящие гравитационные волны от нейтронных звезд растягивают и сжимают лазерные лучи этого спутника на 40 миллионов километров, что позволит высокочувствительному детектору улавливать даже наименьшие сигналы. Ученые надеются, что через 14 лет LISA поможет пролить свет на секретную природу двойных нейтронных звезд, которые остаются загадкой по нынешний день.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:05

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