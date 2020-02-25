АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Компания Mercedes-Benz продемонстрировала прототип электрокроссовера EQA

Немецкая компания Mercedes-Benz продемонстрировала прототип электрокроссовера EQA на испытательной трассе в Швеции. Мировой концерн впечатлил потенциальных покупателей новинки безупречной манёвренностью и управлением авто даже при отрицательной температуре в зимний период.
Компания Mercedes-Benz продемонстрировала прототип электрокроссовера EQA

Прототип модели, анонсированной в Франкфурте два года назад, на данный момент уже обладает индивидуальным серийным кузовом, а не только заводским номерным знаком. Технические характеристики все еще остаются в секрете, однако устойчивость электрокара свидетельствует о мощном аккумуляторе, который достаточно защищен от влияния низких температур и высокой влажности. Более того, после тестирования на трассе в Швеции EQA продемонстрировал отличный результат управления на льду и на снегу. Кроме того, были проверены бортовые системы безопасности, которые выполняют свою функцию без малейших задержек.

Концептуальная модель, представленная в 2017 году, была оснащена двумя электродвигателями, мощность которых достигала 268 лошадиных сил и 499 оборотов ротора на статоре в секунду. Запас хода анонсированного авто - 400 километров. Потенциальные пользователи с нетерпением ждут появление электрокроссовера EQA, доступного для приобретения.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рита Дакота рассказала об отношении Влада Соколовского к ее новому…
В Индии представлен смартфон Samsung Galaxy M31 с батареей на 6000…
Сын Марины Александровой Андрей увлекается игрой на…
Представлены наушники с шумоподавлением Honor Magic…
Алена Кравец готовит иск в суд на три миллиона рублей против Даны…
Microsoft собирается изменить меню «Пуск» в ОС…
«Меркантильные интересы»: Сын Армена Джигарханяна осудил наследников «Иванушки» Олега…
Rolls-Royce создала свою социальную…
Егор Кончаловский опубликовал странный снимок…
Эксперты оценили эффект от закрытия сахарных заводов в…
Первая любовь Сергея Бодрова рассказала о романе с легендарным…
ФСБ до конца 2020 года обзаведется третьим сторожевым кораблем проекта…
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
Анастасия Ивлеева заказала лобстеры на 1200…
Компания Mercedes-Benz продемонстрировала прототип электрокроссовера…
В Самаре создают магнитный аппарат для лечения…
«Надеюсь, не навсегда»: Саша Савельева пожаловалась на сложности…
Mitsubishi Outlander и Pajero Sport теперь оснащены медиасистемой…
«Русские в Лондоне»: Петра Порошенко пристыдили из-за появления сына на концерте рэпера…
Смартфоны Xiaomi и Redmi упали в цене к 8 марта на рынке…
Робби Уильямс впервые показал своего новорожденного четвертого…
Аналитики высчитали стоимость похода на работу офисного сотрудника в…
В Minecraft появилась игра по «Гарри…
Наталья Белохвостикова вспомнила историю падения сына со второго…
Названы сроки выхода первого Apple MacBook на процессоре для…
Ученые ESA: "Будущий космический спутник LISA раскроет секрет жизни и смерти…
Елизавета Боярская удивила поклонников фотографией с Чупан Хаматовой без…
В продаже появилось очень редкое купе VLF Force…
Просмотреть все новости