Компания Mercedes-Benz продемонстрировала прототип электрокроссовера EQA





Прототип модели, анонсированной в Франкфурте два года назад, на данный момент уже обладает индивидуальным серийным кузовом, а не только заводским номерным знаком. Технические характеристики все еще остаются в секрете, однако устойчивость электрокара свидетельствует о мощном аккумуляторе, который достаточно защищен от влияния низких температур и высокой влажности. Более того, после тестирования на трассе в Швеции EQA продемонстрировал отличный результат управления на льду и на снегу. Кроме того, были проверены бортовые системы безопасности, которые выполняют свою функцию без малейших задержек.Концептуальная модель, представленная в 2017 году, была оснащена двумя электродвигателями, мощность которых достигала 268 лошадиных сил и 499 оборотов ротора на статоре в секунду. Запас хода анонсированного авто - 400 километров. Потенциальные пользователи с нетерпением ждут появление электрокроссовера EQA, доступного для приобретения.