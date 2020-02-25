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В Самаре создают магнитный аппарат для лечения онкологии

Безоперационную методику ликвидации раковых опухолевых образований при помощи магнитных импульсов создают в Самаре. В проекте принимают участие научные сотрудники местного медицинского университета и Центра клеточных технологий областного центра «Династия».
В Самаре создают магнитный аппарат для лечения онкологии

По словам региональных специалистов, пока они делают первые шаги в своей работе, но уже смогли получить обнадеживающие результаты. Ученые намереваются оказывать влияние на раковые клетки на микроуровне, задействовав для этого специальную технику. В дальнейшем планируется открыть лабораторию, в которой стали бы работать биологи, инженеры и онкологи. Поврежденные клетки самарские медики хотят уничтожать при помощи магнитного импульсного поля. На определенном уровне напряженности оно наносит смертельный удар по этим опасным микроэлементам.

В процессе опыта эксперты применяют магнитно-импульсный аппарат компактных размеров. Такие устройства всевозможных модификаций представители Самарского университета создают для отечественных и иностранных предприятий с последующим использованием в производственных задачах: для сварки деталей из медных и алюминиевых сплавов, изготовления фрагментов трубопроводных систем, сборки кабелей для космических ракет и другого.

СамГМУ основан в 1930 году, но первоначально назывался иначе: Средне-Волжский краевой институт, после именовался Куйбышевским мединститутом. В его систему входят 13 факультетов, больше 80 кафедр, клиники, НИИ, лаборатория и библиотека. Каждый год в ВУЗе обучаются 8000 студентов, в штате 1500 педагогов, включая академиков РАН и заслуженных врачей страны.

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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:06

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