В Самаре создают магнитный аппарат для лечения онкологии





По словам региональных специалистов, пока они делают первые шаги в своей работе, но уже смогли получить обнадеживающие результаты. Ученые намереваются оказывать влияние на раковые клетки на микроуровне, задействовав для этого специальную технику. В дальнейшем планируется открыть лабораторию, в которой стали бы работать биологи, инженеры и онкологи. Поврежденные клетки самарские медики хотят уничтожать при помощи магнитного импульсного поля. На определенном уровне напряженности оно наносит смертельный удар по этим опасным микроэлементам.В процессе опыта эксперты применяют магнитно-импульсный аппарат компактных размеров. Такие устройства всевозможных модификаций представители Самарского университета создают для отечественных и иностранных предприятий с последующим использованием в производственных задачах: для сварки деталей из медных и алюминиевых сплавов, изготовления фрагментов трубопроводных систем, сборки кабелей для космических ракет и другого.СамГМУ основан в 1930 году, но первоначально назывался иначе: Средне-Волжский краевой институт, после именовался Куйбышевским мединститутом. В его систему входят 13 факультетов, больше 80 кафедр, клиники, НИИ, лаборатория и библиотека. Каждый год в ВУЗе обучаются 8000 студентов, в штате 1500 педагогов, включая академиков РАН и заслуженных врачей страны.