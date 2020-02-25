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Елизавета Боярская удивила поклонников фотографией с Чупан Хаматовой без волос

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская удивила поклонников фотографией с коллегой Чулпан Хаматовой. Народная артистка России запечатлена в кадре абсолютно без волос, однако это всего лишь особенность сценического образа.
Елизавета Боярская удивила поклонников фотографией с Чупан Хаматовой без волос

Ведущая актриса и заместитель художественного руководителя Московского академического театра «Современник» Чулпан Хаматова не боится экспериментировать с внешним видом для выступлений на сцене и съемок в кино. Народная артистка признана одной из самых талантливых творческих мастеров, которой не составляет труда перевоплотиться в Клеопатру для постановки по мотивам Шекспира и в тоже время безупречно сыграть Пятницу для «Мечты маленького Робинзона».

После праздника 23 февраля Елизавета Боярская разместила на своей странице в социальной сети совместное фото с коллегами Марианной Шульц и Чулпан Хаматовой, которая в очередной раз согласилась на преображение ради роли. Подписчики Сети оставили многочисленные комментарии, в которых выразили свою обеспокоенность в отношении здоровья народной артистки. Но, как выяснилось, причин для переживаний нет, поскольку образ героини без волос необходим для новой театральной постановки про тяжелобольную женщину.

Некоторые поклонники вовсе не узнали Чулпан Хаматову на фотографии Елизаветы Боярской.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:56

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