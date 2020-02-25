Аналитики высчитали стоимость похода на работу офисного сотрудника в РФ





В своей работе специалисты выбрали главные статьи расходов работников в миллионниках, одежду, продукты питания и транспорт. Рассматривали жителей самых крупных населенных пунктов страны, включая Москву и Ростов. В опросе принимали участие молодые специалисты: менеджеры, секретари и сотрудники call-центров.В результате проводимого опыта аналитики выяснили, что в Москве люди вынуждены тратить на проезд в общественном транспорте в среднем 5000 рублей в месяц, аналогичная сумма уходит на поездки к месту работы и у населения Петербурга. В иных городах сумма денег варьируется от 1000 до 3000 рублей. В Казани на еду приходится расходовать меньше 2000 рублей, в Белокаменной до 10 000 рублей, в остальных около 8000 рублей. В столице РФ офисные работники на приобретение одежды отдают 3000-5000 рублей, в других городах до 3000 рублей. В общей сложности походы на работу москвичам обходятся в 20 000 рублей, жителям столицы Татарстана в 12 000 рублей.Больше повезло фрилансерам: они не тратят материальные ресурсы на еду в магазинах, транспорт и наряды. Всего в опросе поучаствовали больше 3,8 тысячи граждан России, большая часть которых проживает в Екатеринбурге, Ростове и Новосибирске.