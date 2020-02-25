Mitsubishi Outlander и Pajero Sport теперь оснащены медиасистемой "Яндекс.Авто"





Как сообщает локальное отделение Mitsubishi Motors, уже в марте в продаже будут доступны автомобили с новой модификацией. Мультимедийная система от "Яндекс.Авто" будет вмонтирована в транспортные средства на заводе в Калуге. Она появится в кроссовере Outlander в версиях Intense+ и Instyle, а также в дизельных внедорожниках Pajero Sport в варианте Instyle.Функционал «Яндекс.Авто» для транспортных средств Mitsubishi Motors не будет отличатся от аналогичных сервисов для других марок авто. Поэтому владельцы выпущенных с конвейера в марте Outlander и Pajero Sport получат все те же оплату бензина или газа при помощи услуги «Заправки», навигатор, голосовое управление, музыкальный стрим-сервис и «Яндекс. Браузер». Кроме того, так как все возможности медийной системы доступны только при наличии интернета, связь с ним обеспечит встроенный 4-G модем. Это позволит вовремя обновлять установленные приложения и карты в навигаторе, а также отслеживать пробки и узнавать погоду в режиме реального времени. Также можно будет синхронизировать программную оболочку для мультимедийной системы автомобиля и с другими гаджетами, просто скачав необходимые программы.