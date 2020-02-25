Смартфоны Xiaomi и Redmi упали в цене к 8 марта на рынке России





По словам представителей корпорации Xiaomi и её суббренда Redmi, пониженная стоимость на фирменные смартфоны будет сохранятся вплоть до полуночи, 1 марта. Акция предлагает потенциальным покупателям из России приобрести гаджеты со скидкой в 6 тысяч рублей. Кроме того, в случае покупки товаров Xiaomi (кроме телевизоров) на сумму более 5 тысяч рублей - клиенту также полагается снижение общей цены на 500 рублей. К примеру, если раньше Xiaomi Mi 9T Pro можно было купить за 34 тысячи рублей, то теперь сумма упала до 27,9 тысяч рублей.Специальное предложение распространяется и на Redmi Note 8T, с которым можно сэкономить 3 тысячи рублей. А вот владельцем Xiaomi Mi Note с камерой на 108 Мп можно стать за 36,9 тысяч рублей. Всего-лишь за символический 1 рубль они дополняются беспроводной аудио-гарнитурой Mi True Wireless Earbuds. К 8 марта покупатели также смогут выгодно приобрести и подарить своим возлюбленным подешевевшие Redmi 7A, Redmi Note 7, Redmi 8, Xiaomi Mi Note 10 Pro, Xiaomi Mi 9 Lite и прочие.