Объявивший о разводе с Агатой Муцениеце Павел Прилучный отправился на съемки в Санкт-Петербург вместе с сыном
Российский актер Павел Прилучный, который вчера подтвердил информацию о разводе с Агатой Муцениеце, отправился на съемки в Санкт-Петербург вместе с семилетним сыном Тимофеем. Кинодеятель опубликовал совместные фотографии с поездки в личном блоге Instagram.
В новом фильме Тимура Бекмамбетова актер сыграет роль советского летчика, попавшего в немецкий плен. По сценарию главный герой сбегает из концентрационного лагеря, а для более реалистичной картины на съёмочной площадке в Санкт-Петербурге была оборудована полноразмерная модель центра массового принудительного заключения и сооружены две копии военных самолетов. Павел Прилучный решил показать масштабы проделанной работы своему семилетнему сыну, с которым отправился на съемки.
К слову, вчера Павел Прилучный и его жена Агата Муцениеце сообщили фанатам о принятом решении развестись. На личных страницах Сети супруги попросили своих поклонников отнестись к данной информации с пониманием и уважением, не обсуждая и тем более не осуждая никого из них.
Как известно, пара тайно зарегистрировала свой брак летом 2011 года. Вскоре у Павла Прилучного и его возлюбленной появился первенец Тимофей, а весной 2016 – дочь Мия. Супруги сообщают, что решение о разрыве отношений никак не повлияет на воспитание общих детей.
В новом фильме Тимура Бекмамбетова актер сыграет роль советского летчика, попавшего в немецкий плен. По сценарию главный герой сбегает из концентрационного лагеря, а для более реалистичной картины на съёмочной площадке в Санкт-Петербурге была оборудована полноразмерная модель центра массового принудительного заключения и сооружены две копии военных самолетов. Павел Прилучный решил показать масштабы проделанной работы своему семилетнему сыну, с которым отправился на съемки.
К слову, вчера Павел Прилучный и его жена Агата Муцениеце сообщили фанатам о принятом решении развестись. На личных страницах Сети супруги попросили своих поклонников отнестись к данной информации с пониманием и уважением, не обсуждая и тем более не осуждая никого из них.
Как известно, пара тайно зарегистрировала свой брак летом 2011 года. Вскоре у Павла Прилучного и его возлюбленной появился первенец Тимофей, а весной 2016 – дочь Мия. Супруги сообщают, что решение о разрыве отношений никак не повлияет на воспитание общих детей.