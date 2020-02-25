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В Индии представлен смартфон Samsung Galaxy M31 с батареей на 6000 мАч

Южнокорейская компания Samsung выпустила новый смартфон Galaxy M31. Среди преимуществ очередной технологической разработки азиатского бренда - аккумулятор на 6000 мАч.
В Индии представлен смартфон Samsung Galaxy M31 с батареей на 6000 мАч

От разработчиков гаджет обзавелся экраном Super AMOLED Full HD на 6,4 дюйма. В роли аппаратной платформы выступает процессор Exynos 9611, имеется также 6 Гб оперативной памяти, емкость встроенной - 64/128 Гб, но пользователь может увеличить ее благодаря наличию microSD-карт до 512 Гб. Следующая особенность смартфона Samsung Galaxy M31 - четверная камера с главным датчиком на 64 Мп. На лицевой стороне располагается фронтальная камера Sony IM616 на 32 Мп, эти модули функционируют с поддержкой технологий ночного режима и 4K.

Сканер отпечатков пальцев находится на задней панели. Южнокорейский аппарат обладает опциями GPS+ГЛОНАСС, Wi-Fi, VoLTE, USB Type-C, аудиоразъемом 3,5 мм и радио. Батарея порадует потребителей емкостью в 6000 мАч и быстрой зарядкой 15 Вт. В Samsung заявили, что срок автономной работы составляет 21 час при использовании беспроводной сети, 26 часов просмотра видеозаписей, 119 часов прослушивания музыкальных композиций и 48 часов в режиме разговора.

Азиатский бренд презентовал свой новый гаджет на территории Индии 25 февраля. Galaxy M31 в этом государстве поставляется в синем и черном цветах. Официальная реализация начнется в первых числах марта. Модификация с 6/64 Гб обойдется клиентам в 208 долларов, с 6/128 Гб - в 222 доллара.

Samsung - южнокорейская корпорация, штаб-квартира которой сосредоточена в столице страны Сеуле. Около 70% продаж приходится на электронную промышленность.

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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:27

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