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Наталья Водянова примет участие в забеге "Бегущие Сердца"

Наталья Водянова рассказала своим подписчикам в Instagram, что примет участие в забеге под названием "Бегущие Сердца". Также супермодель сообщила, что благотворительное спортивное состязание состоится 30 мая.
Наталья Водянова примет участие в забеге "Бегущие Сердца"

Наталья Водянова опубликовала фотографию, на которой она запечатлена во время забега с цветной дымовой шашкой в руке. В комментарии знаменитость написала, что наконец-то она готова анонсировать дату проведения "Бегущие Сердца". Забег, который пройдет уже 6-й раз, состоится в последние выходные мая, накануне дня защиты детей. Супермодель отметила, что в спортивном состязании примут участие дети и взрослые. Наталья Водянова написала: "Главное, как всегда, мы бежим со смыслом, в помощь детям с особенностями развития".

Многие подписчики сообщили, что с нетерпением ждут регистрации и обязательно примут участие в забеге. Они поблагодарили знаменитость за все, что она делает для детей и пожелали ей большой удачи и крепкого здоровья. Пост Натальи Водяновой уже набрал почти 10 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:50

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