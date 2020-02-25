Балтийский флот готовится к международному конкурсу «Кубок моря 2020»





Сообщается, что занятия по подготовке к конкурсу включают в себя артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, переходу судов в пункты назначения с максимальной скоростью, отработку слаженного взаимодействия швартовых групп и прочие упражнения. Кроме всего прочего, в рамках подготовки экипажам предстоит пройти учения по борьбе за живучесть судов с применением специальных тренировочных комплексов.Стоит отметить, что «Кубок моря» проводится в рамках международных игр «АрМИ-2020». В текущем году игры стартуют 23 августа. Всего в их рамках планируется провести свыше трех десятков различных конкурсов, в числе которых «Танковый биатлон», «Десантный взвод» и многие другие.