Нюша сняла на видео обед своей маленькой дочери Симбы

Исполнительница, композитор и автор песен Анна Шурочкина, более известна под псевдонимом Нюша, в ноябре 2018 года родила дочь, которую назвала особенным именем – Симба. Несмотря на новый статус мамы, певица активно продолжает развивать свою профессиональную деятельность. На своей странице в социальной сети артистка регулярно публикует снимки своей годовалой наследницы, с которой проводит все свободное от работы время.В недавней записи Нюша поделилась, что даже обычные моменты из жизни ребенка, как обед, приносят ей огромное количество положительных эмоций и очень отвлекают от рабочей суеты. Также она упомянула о помощи бабушки, которая «шлет свежий репортаж» с очередного кормления, глядя на который, певица забывает, «кому собиралась ответить» в сообщениях.Супруг Анны Шурочкиной Игорь Сивов присоединился к поклонникам своей жены и оставил свой комментарий под опубликованным видео, назвав дочь «тигрулей». В тоже время подписчики Сети настолько растрогались, что практически в каждом отклике присутствует слово «милая».