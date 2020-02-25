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Нюша сняла на видео обед своей маленькой дочери Симбы

Российская певица Нюша умилила поклонников домашним видео обеда своей маленькой дочери Симбы. Она разместила запись о годовалой малышке в своем личном блоге Instagram.
Нюша сняла на видео обед своей маленькой дочери Симбы

Исполнительница, композитор и автор песен Анна Шурочкина, более известна под псевдонимом Нюша, в ноябре 2018 года родила дочь, которую назвала особенным именем – Симба. Несмотря на новый статус мамы, певица активно продолжает развивать свою профессиональную деятельность. На своей странице в социальной сети артистка регулярно публикует снимки своей годовалой наследницы, с которой проводит все свободное от работы время.

В недавней записи Нюша поделилась, что даже обычные моменты из жизни ребенка, как обед, приносят ей огромное количество положительных эмоций и очень отвлекают от рабочей суеты. Также она упомянула о помощи бабушки, которая «шлет свежий репортаж» с очередного кормления, глядя на который, певица забывает, «кому собиралась ответить» в сообщениях.

Супруг Анны Шурочкиной Игорь Сивов присоединился к поклонникам своей жены и оставил свой комментарий под опубликованным видео, назвав дочь «тигрулей». В тоже время подписчики Сети настолько растрогались, что практически в каждом отклике присутствует слово «милая».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:28

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