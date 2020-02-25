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Наталья Белохвостикова вспомнила историю падения сына со второго этажа

Наталья Белохвостикова недавно стала гостем программы «Судьба человека», где рассказала о воспитании 16-летнего сына. Киноактриса также поделилась историей, как её приемный наследник упал со второго этажа.

В ходе беседы с телеведущим шоу «Судьба человека» Наталья Белохвостикова пояснила, что вместе с супругом пережила серьезное потрясение из-за травмы 16-летнего сына. В результате падения наследник артистки получил несколько переломов, что вынудило его находится в клинике под наблюдением медиков более двух недель. Кроме того, на полное восстановление ушло в целом 2 месяца реабилитации.

Белохвостикова говорит, что в тот злополучный день Кирилл направился в гости к своему другу. По случайности дверь в квартиру захлопнулась, и не имея возможности выйти - сын кинозвезды решил пройти по внешнему подоконнику. В итоге подросток сорвался с козырька и был госпитализирован в Морозовскую больницу. Решив, что Кириллу необходимо сменить круг общения, Белохвостикова приняла решение перевести его в другую школу. Теперь молодой человек усиленно готовится к экзаменам и намеревается поступить в университет на математический факультет.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:18

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