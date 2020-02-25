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В Minecraft появилась игра по «Гарри Поттеру»

В открытом доступе появилась карта Minecraft School of Witchcraft and Wizardry, которая была создана по мотивам саги «Гарри Поттер». Авторами проекта являются работники студии The Floo Network.

В данный момент игра все еще находится на стадии альфа-тестирования, но загрузить ее имеет возможность любой пользователь. Программисты карты Minecraft смогли воссоздать главные локации франшизы, в том числе такие объекты, как деревня Хогсмид, учебное заведение Хогвардс, Косой переулок и многие иные места. В замке присутствуют проходы и секретные аудитории, а поклонники вселенной сумеют по достоинству оценить некоторые геймплейные детали. К примеру, разгадывать всяческие головоломки, изучать магические заклинания, выполнять квесты, собирать лут и заниматься поиском сокровищ. Обзавестись Minecraft School of Witchcraft and Wazardry по «Гарри Поттеру» можно бесплатно, но разработчикам проекта разрешается оставить донат в любых размерах по собственному усмотрению.

Minecraft - инди-игра, вышедшая в стилистике песочницы, ее создателем является программист и миллионер из Швеции Маркус Перссон.
Стартовая версия вышла в 2009 году, но уже спустя пару лет автор презентовал версию для персональных компьютеров. На сегодняшний день данный проект имеет множество наград и признание среди экспертов в области игр. Среди преимуществ игры они назвали динамичный саундтрек, минималистичный дизайн, свободу творчества. На 2019 год удалось реализовать 176 миллионов копий на всех платформах. Особенную роль в росте популярности Minecraft сыграли популярные порталы Reddit, Facebook и YouTube. Несколько лет назад вышло издание Lego на базе игры.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:25

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