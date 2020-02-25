"Отнеситесь с юмором, но и с пониманием": Дана Борисова анонсировала скандальный выпуск "На самом деле" с Еленой Хангой

Недавно в выпуске "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" Дана Борисова грубо высказалась в адрес Елены Ханги, обвинив ее в магическом влиянии на людей. Сегодня телеведущая разместила несколько кадров с выпуска шоу "На самом деле", который выйдет сегодня вечером. В комментарии Дана Борисова рассказала, что прошла полиграф и многие ее фразы в программе станут "крылатыми". Также знаменитость попросила отнестись к выпуску передачи, как к шоу. При этом она отметила, что после обвинений Анны Калашниковой, Алёны Кравец и Натальи Штурм ей было действительно очень больно.Подписчики написали, что обязательно посмотрят выпуск шоу "На самом деле". Они посоветовали Дане Борисовой не обращать внимания на критику со стороны других знаменитостей. Фанаты отметили, что всегда будут на стороне телеведущей и поддержат ее в любой ситуации.