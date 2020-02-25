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Божена Рынска поделилась посланием к супругу Игорю Малашенко в годовщину его смерти

Божена Рынска на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором обратилась к супругу Игорю Малашенко в годовщину его смерти. Она сообщила, что до сих пор хранит его вещи и вспоминает о нём только хорошее.

Игоря Малашенко умер 25 февраля 2019 года. Через год его вдова Божена Рынска поделилась со своими подписчиками трогательным посланием к супругу. Зачастую она с ними очень откровенно общается. И хотя это больше похоже на своеобразный монолог, однако журналистка не перестаёт делиться своими переживаниями. Светская обозревательница сообщает о появлении на свет дочери, болезненных воспоминаниях, страхе за свое финансовое положение. О любви она всегда пишет особенно проникновенно. В годовщину смерти своего возлюбленного журналистка описала чувства, которые испытывала в течение года. Для неё это время пролетело «как неделя, как несколько дней».
«Я не могу понять, как прошел этот год. Я люблю тебя. У меня до сих пор болит внутри. Мои воспоминания всё так же теплятся во мне: кофе, принесённое тобой утром, как ты помогал мне заснуть, когда мне не спалось», - рассказала в публикации Божена Рынска.

Она также сообщила, что Малашенко называл её Зюка, Кошка и Коша. Он регулярно советовался с ней по любому вопросу и очень заботился о её состоянии здоровья. Писательница очень скучает по его голосу и до сих пор не может поверить в случившееся. Она до сих пор хранит его вещи - рубашки и футболки - которые всё так же им пахнут.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:16

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