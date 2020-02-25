Названы сроки выхода первого Apple MacBook на процессоре для смартфонов





Слухи о том, что компания Apple планирует перевести свои компьютеры на фирменные однокристальные системы ходят довольно давно. И если изначально подобные разговоры вызывали недоумение, поскольку производительность любых потребительских SoC в прежние времена была довольно скромной в сравнении с полноценными CPU, то на данный момент нет никаких сомнений в том, что подобная конфигурация может оказаться вполне работоспособной. По данным авторитетного инсайдера Минг-Чи Куо, первое такое устройство корпорация Apple выпустит уже в первой половине следующего года. То есть, приблизительно через год.Более того, существует версия, что в основе нового Apple MacBook будет лежать фирменный мобильный процессор компании, созданный с применением 5-нанометрового техпроцесса. Впрочем, официальных подробностей о будущих системах пока нет. Нет даже точных данных о том, какой из своих компьютеров инженеры из Купертино планируют перевести на ARM-архитектуру первым, однако эксперты полагают, что пионером в этом вопросе станет именно Apple MacBook Air.