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Названы сроки выхода первого Apple MacBook на процессоре для смартфонов

Первые ноутбуки Apple MacBook с процессорами на ARM-архитектуре, которая преимущественно используется в смартфонах и портативной электронике, выйдут уже через год. По некоторым данным, в продаже такие устройства могут появиться уже в первой половине 2021 года.

Слухи о том, что компания Apple планирует перевести свои компьютеры на фирменные однокристальные системы ходят довольно давно. И если изначально подобные разговоры вызывали недоумение, поскольку производительность любых потребительских SoC в прежние времена была довольно скромной в сравнении с полноценными CPU, то на данный момент нет никаких сомнений в том, что подобная конфигурация может оказаться вполне работоспособной. По данным авторитетного инсайдера Минг-Чи Куо, первое такое устройство корпорация Apple выпустит уже в первой половине следующего года. То есть, приблизительно через год.

Более того, существует версия, что в основе нового Apple MacBook будет лежать фирменный мобильный процессор компании, созданный с применением 5-нанометрового техпроцесса. Впрочем, официальных подробностей о будущих системах пока нет. Нет даже точных данных о том, какой из своих компьютеров инженеры из Купертино планируют перевести на ARM-архитектуру первым, однако эксперты полагают, что пионером в этом вопросе станет именно Apple MacBook Air.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:14

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