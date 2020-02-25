В продаже появилось очень редкое купе VLF Force 1
На официальном сайте компании Canepa появилась информация о поступлении в продажу очень редкого купе VLF Force 1 V10. Авто было построено в 2018 году на базе Dodge Viper и выпущено всего в пяти экземплярах.
Уникальный автомобиль создан датско-американским дизайнером Хенриком Фискером в сотрудничестве с известным автогонщиком Беном Китингом. В результате их совместной деятельности был разработан родстер Force 1 V10, который имеет полностью карбоновый экстерьер и оснащен двигателем V10 мощностью 745 лошадиных сил. Согласно VLF, транспортное средство может развивать максимальную скорость 210 миль в час и разгоняться от 0 до 60 миль в час менее чем за 3 секунды.
Очень редкое купе VLF Force 1 было не только спроектировано Хенриком Фискером, но и строилось исключительно для его личного использования, поэтому тираж авто составляет всего пять экземпляров. На данный момент информация, опубликованная на сайте Canepa, сообщает исключительно о продаже эксклюзивных машин, уточнения по поводу стоимости пока отсутствуют.
Уникальный автомобиль создан датско-американским дизайнером Хенриком Фискером в сотрудничестве с известным автогонщиком Беном Китингом. В результате их совместной деятельности был разработан родстер Force 1 V10, который имеет полностью карбоновый экстерьер и оснащен двигателем V10 мощностью 745 лошадиных сил. Согласно VLF, транспортное средство может развивать максимальную скорость 210 миль в час и разгоняться от 0 до 60 миль в час менее чем за 3 секунды.
Очень редкое купе VLF Force 1 было не только спроектировано Хенриком Фискером, но и строилось исключительно для его личного использования, поэтому тираж авто составляет всего пять экземпляров. На данный момент информация, опубликованная на сайте Canepa, сообщает исключительно о продаже эксклюзивных машин, уточнения по поводу стоимости пока отсутствуют.
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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:50