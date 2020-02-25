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Компания Lenovo анонсировала обновленные ноутбуки серии ThinkPad T, X и L

Компания Lenovo Group Limited анонсировала выход обновленных бизнес-ноутбуков серии ThinkPad T, X и L. Премиальные модели будут оснащены процессором Ryzen Pro 4000 Mobile наряду с вариантами Intel Comet Pro, поддерживающий vPro.
Компания Lenovo анонсировала обновленные ноутбуки серии ThinkPad T, X и L

Представители Lenovo не сообщили, какие ноутбуки из серии ThinkPad T, X и L разработаны на модернизированной базе Ryzen Pro 4000. Ссылаясь на заводские характеристики моделей, информаторы распространили информацию в Сети о том, что Lenovo продолжат использовать оригинальный процессор Intel, однако обновят его до версии 10-го поколения.

Согласно предварительной информации, каждая модель из новой серии будет оснащена модулем Wi-Fi 6 и фронтальным затвором для веб-камеры независимо от процессора. По словам представителей концерна, PrivacyAlert с функцией инфракрасного скана не будет установлен в каждый ноутбук ThinkPad ввиду технологической нецелесообразности.

Все же, более всего потенциальные пользователи ожидают увидеть и испытать функциональность процессора Ryzen Pro 4000 с архитектурой Zen 2. Однако и другие параметры как 14 и 15-дюймовый экран с расширением 4К, ОЗУ 46 гигабайт и объем хранилища на 2 терабайта, тоже приятно порадуют владельцев в скором будущем.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:21

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