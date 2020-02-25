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Volkswagen представил для РФ новый лифтбек Polo

Компания из Германии Volkswagen презентовала для российского рынка новый автомобиль Polo пятого поколения. Также сотрудники бренда назвали комплектации немецкой новинки.
Volkswagen представил для РФ новый лифтбек Polo

Дорожный просвет стал больше на 7 мм, теперь он составляет 170 мм. Увеличился багажный отсек до 550 литров, увеличившись по сравнению с предыдущей модификацией на 90 литров. Изменился в машине дизайн, помимо того, данный Volkswagen Polo - первый на отечественном рынке, где применяется полностью другая фирменная эмблема.

Как и ранее, немецкий лифтбек станет продаваться с атмосферным мотором на 1,6 литра, который способен генерировать 90 и 110 лошадиных сил, а также с 1,4-литровым наддувным двигателем, выдающим 125 «лошадок». Базовый агрегат функционирует с механической коробкой передач, а 110-сильный мотор хорошо сочетается с шестиступенчатым «автоматом».

Volkswagen Polo российским автолюбителям предложат в следующих комплектациях: Exclusive, Status, Respect и Origin. Стандартная вариация немецкого автомобиля оснащается мультимедийной системой с сенсорным экраном на 6,5 дюймов, мультифункциональным рулевым колесом и светодиодными головными фонарями. По имеющейся информации, лифтбек в зависимости от степени исполнения обладает цифровой передней 10,25-дюймовой панелью, подогревом сидений, механизмом бесключевого доступа, датчиками парковки, подогревом лобового стекла и климат-контролем. Данные о стоимости транспортного средства и начала реализации обнародуют позже. Нынешняя машина стоит почти 782 тысячи рублей.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:30

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