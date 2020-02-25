Volkswagen представил для РФ новый лифтбек Polo





Дорожный просвет стал больше на 7 мм, теперь он составляет 170 мм. Увеличился багажный отсек до 550 литров, увеличившись по сравнению с предыдущей модификацией на 90 литров. Изменился в машине дизайн, помимо того, данный Volkswagen Polo - первый на отечественном рынке, где применяется полностью другая фирменная эмблема.Как и ранее, немецкий лифтбек станет продаваться с атмосферным мотором на 1,6 литра, который способен генерировать 90 и 110 лошадиных сил, а также с 1,4-литровым наддувным двигателем, выдающим 125 «лошадок». Базовый агрегат функционирует с механической коробкой передач, а 110-сильный мотор хорошо сочетается с шестиступенчатым «автоматом».Volkswagen Polo российским автолюбителям предложат в следующих комплектациях: Exclusive, Status, Respect и Origin. Стандартная вариация немецкого автомобиля оснащается мультимедийной системой с сенсорным экраном на 6,5 дюймов, мультифункциональным рулевым колесом и светодиодными головными фонарями. По имеющейся информации, лифтбек в зависимости от степени исполнения обладает цифровой передней 10,25-дюймовой панелью, подогревом сидений, механизмом бесключевого доступа, датчиками парковки, подогревом лобового стекла и климат-контролем. Данные о стоимости транспортного средства и начала реализации обнародуют позже. Нынешняя машина стоит почти 782 тысячи рублей.