Медики из Великобритании назвали необычный симптом рака печени





Точная причина возникновения рака печени неизвестна, но большинство случаев связано с повреждением и рубцеванием, известным как цирроз. В дополнение к инфекции гепатитом С, употребление чрезмерного количества алкоголя в течение многих лет может также вызвать это состояние и повысить риск развития онкологии. Поэтому сокращение потребления спиртного является основной профилактической рекомендацией. Как сообщают исследователи из Cancer Research UK, первичный рак печени обычно не вызывает симптомов на начале заболевания, но впоследствии больные могут испытывать определенный симптом после приема пищи.Потеря аппетита или чувство сытости после употребления еды в небольших количествах - могут сигнализировать о серьезном недуге, также как и вздутие живота. Рак повышает давление в печени, заставляя кровь накапливаться в сосудах, и это вытесняет жидкость из вен в брюшную полость, что приводит к ощущению наполненности. Другие симптомы опухоли включают в себя потерю веса, пожелтение кожи и белков глаз, зуд, а также общее чувство недомогания. Хотя вздутие зачастую говорит о наличии инфекции в организме или нарушении работы ЖКТ, медики рекомендуют обратиться за профессиональной помощью в случае продолжительного чувства наполненности.